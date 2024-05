Home

Cronaca

“Pena retributiva, pena riparativa”, una riflessione su carcere e società

Cronaca

15 Maggio 2024

“Pena retributiva, pena riparativa”, una riflessione su carcere e società

Livorno, 14 maggio 2024 – “Pena retributiva, pena riparativa”, una riflessione su carcere e società

Venerdì 17 maggio alle 21.15 al Teatro Salone Ablondi presso la Parrocchia SS. Annunziata dei Greci in via Olanda 40 ci sarà l’incontro dal titolo “Pena retributiva, pena riparativa: dal conflitto alla conciliazione”. L’evento è organizzato in ricordo di don Francesco Fiordaliso, cappellano del carcere di Livorno, dal Comitato Francesco Fiordaliso, prete, dall’Associazione Ablondi e dall’Associazione Amici del Quilici ed ha ottenuto il patrocinio della Diocesi di Livorno e del Comune di Livorno. Aderiscono all’iniziativa la Fondazione Caritas di Livorno e realtà dell’associazionismo di ispirazione cattolica nazionali e locali.

Don Fiordaliso, prete livornese che ricevette l’ordinazione presbiterale dal vescovo Alberto Ablondi, è ricordato per la vocazione per il mondo della reclusione e della riconciliazione e la continuità con don Giovanni Battista Quilici, anche lui caro alla chiesa livornese e alla città.

“Il tema trattato – spiegano gli organizzatori – è di grande attualità e ci offrirà uno spunto di riflessione sulla necessità di ricostruire il patto sociale, tra reo, vittima e società, rotto in conseguenza della consumazione di un reato”. Il confronto prenderà spunto dall’opera del criminologo clinico Emanuele Esposito “Conflitto e società” (Terebinto edizioni) e vedrà la partecipazione dello stesso Esposito, di Giovanna Cuzzola, funzionaria giuridico pedagogica della Casa Circondariale Le Sughere di Livorno e di Alberto di Martino, docente di diritto penale della scuola superiore Sant’Anna e già Garante dei detenuti di Pisa.

Ad introdurre e coordinare l’incontro sarà il professor Emanuele Rossi, docente di diritto costituzionale della scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Saluto iniziale del presidente dell’Associazione “Amici di don Quilici” Gianluca Spadoni.

“Pena retributiva, pena riparativa”, una riflessione su carcere e società