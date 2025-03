Home

Provincia

Isole

Elba

Pendolari isole arcipelago toscano, allarme Cgil per carenze collegamenti

Elba

15 Marzo 2025

Pendolari isole arcipelago toscano, allarme Cgil per carenze collegamenti

Livorno 15 marzo 2025 Pendolari isole arcipelago toscano, allarme Cgil per carenze collegamenti

“Da mesi chiediamo una soluzione per la situazione che si è creata a seguito del rinnovo del bando per i collegamenti con le isole dell’Arcipelago Toscano ed invece la situazione peggiora, si registrano sempre più spesso corse saltate e lavoratori che rimangono a terra, non in grado di tornare a casa o di recarsi a lavoro, per lo più in un contesto dove avevamo chiesto l’aggiunta di due corse, una la mattina alle 6.30 da Portoferraio e l’altra alle 20.30 da Piombino.

Ovviamente l’ultimo che decide di far partire una nave o lasciarla ferma in banchina è il Comandante del traghetto, ma questo fenomeno di rimanere fermi è ultimamente più frequente, e pare che il criterio adoperato fino ad oggi non sia più il solito, perché? Cosa è cambiato se non l’invecchiamento della flotta? Forse vi sono navi con problemi strutturali che hanno ristrettezze sulla navigazione? Ricordiamo che trattasi di un “servizio pubblico” dato in concessione a privati ma che il pubblico deve avere un controllo su come questo servizio viene svolto.

Temi che devono essere affrontati perché ad oggi non hanno avuto risposte e proprio per questo la Cgil Toscana e la Cgil di Livorno, coadiuvate dalle categorie interessate, chiedono ancora un tavolo con la Regione Toscana, l’Autorità Portuale, i sindaci dell’Elba e gli armatori, per affrontare questi aspetti e portare al tavolo proposte concrete che possano andare incontro a chi ogni giorno deve recarsi sull’Isola o nel continente”.

“Cgil Toscana e Cgil Livorno”