29 Novembre 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 29 novembre 2024 Pensilina fermata autobus: cittadini puliscono per il bene comune ma “la gestione del decoro non dovrebbe ricadere sui cittadini”

A Stagno, lungo l’Aurelia, all’altezza dell’Ugnione, la pensilina della fermata dell’autobus si trova in condizioni poco decorose. Utilizzata quotidianamente da studenti, lavoratori e anziani del quartiere, la struttura non solo presenta una vetrata rotta e un aspetto fatiscente, ma è invasa da rifiuti di ogni tipo: plastica, lattine e foglie secche ne ricoprono l’area. La situazione peggiora ulteriormente nei giorni di pioggia, poiché la base della pensilina non è pavimentata con asfalto o cemento, ma è semplicemente terra battuta. Questo costringe gli utenti a sostare tra fango e pozzanghere, in attesa dei mezzi pubblici.

L’intervento spontaneo dei residenti

Stanchi dell’incuria, alcuni residenti del quartiere hanno deciso di intervenire spontaneamente per ripristinare un minimo di decoro. In un gesto di autentica solidarietà e senso civico, un gruppo di cittadini si è unito per ripulire la pensilina e l’area circostante. Armati di guanti, scope e sacchi della spazzatura, in appena un’ora e mezza hanno raccolto sei sacchi di rifiuti. L’iniziativa, partita da una singola persona, ha subito coinvolto altri passanti, dimostrando quanto la comunità possa fare la differenza quando si mobilita per il bene comune.

Un messaggio chiaro alle istituzioni da parte di chi ha preso parte alla pulizia:

“L’azione dei cittadini, per quanto encomiabile, evidenzia una questione cruciale: la gestione del decoro urbano non dovrebbe ricadere sui residenti. Esistono enti e servizi pubblici appositamente incaricati di mantenere le strutture e le aree pubbliche in condizioni decorose, e questo episodio sottolinea una mancanza di attenzione e responsabilità da parte delle autorità competenti”.

Il gesto dei cittadini di Stagno è un esempio di quanto la comunità possa essere unita di fronte all’incuria, ma deve anche servire da monito affinché chi di dovere intervenga con soluzioni definitive. L’installazione di una pavimentazione adeguata e la manutenzione regolare della pensilina sono interventi necessari e attesi da chi, ogni giorno, utilizza questa fermata dell’autobus.

