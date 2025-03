Home

Pensionato ai domiciliari, aveva prestato un fucile a persona senza porto d’armi

3 Marzo 2025

Marciana Marina (Isola d’Elba, Livorno) 3 marzo 2025 Pensionato ai domiciliari, aveva prestato un fucile a persona senza porto d’armi

I Carabinieri della Stazione di Marciana hanno rintracciato e tratto in arresto un pensionato elbano che deve espiare una pena detentiva alternativa alla carcerazione della durata di un anno comminata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

La vicenda giudiziaria è scaturita a seguito di un controllo venatorio risalente al 2016 ed effettuato nel territorio di Marciana Marina, occasione in cui il fucile di proprietà dell’uomo era stato trovato in possesso di una terza persona che non avrebbe potuto usarlo poiché sprovvista di porto d’armi.

All’indagato all’epoca erano stati contestati i reati di porto abusivo di armi e omessa custodia per aver appunto affidato il proprio fucile a terza persona sprovvista di qualsiasi autorizzazione ed era stato denunciato penalmente.

Dopo la condanna definitiva dell’AG, essendo stato destinatario di un provvedimento restrittivo, l’uomo è stato raggiunto dai carabinieri che, dopo le formalità di rito, lo hanno dichiarato in arresto e sottoposto alla detenzione domiciliare.