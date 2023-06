Home

26 Giugno 2023

26 giugno 2023 – Pensioni, Tenerini (FI): Finalmente da luglio concreto aumento pensioni minime.

“Finalmente tutti coloro che percepiscono la pensione minima riceveranno, dal mese di Luglio 2023, gli aumenti come deciso dall’ultima legge di Bilancio, oltre agli arretrati. Tale misura, fortemente voluta dal nostro Presidente, è sempre stata uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia, nucleo centrale del programma politico. Il precedente aumento è infatti del 2002 per volontà del Governo Berlusconi”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge “Il percorso è appena iniziato. Come dichiarato dal Presidente Berlusconi in più occasioni, l’obiettivo è portare le pensioni minime a mille euro per 13 mensilità entro la fine della legislatura. La politica ha il dovere di non dimenticare nessuno e di dimostrarlo con i fatti. L’aumento del costo della vita impone un intervento serio a favore degli anziani meno abbienti che non riescono ad arrivare alla fine del mese”.

