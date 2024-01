Home

4 Gennaio 2024

Pensioni, Tenerini, Nel 2024 minime a 614,77 euro, primo passo verso il traguardo dei 1.000 euro mensili

Livorno 4 gennaio 2024 – Pensioni, Tenerini, Nel 2024 minime a 614,77 euro, primo passo verso il traguardo dei 1.000 euro mensili

“L’aumento delle pensioni minime è un punto fondamentale dell’attività di Governo e, in particolare, dell’impegno politico di Forza Italia.

Una nostra battaglia storica, che abbiamo voluto portare avanti prevedendo per tutti i pensionati un importo minimo di 614,77 euro nel 2024.

Si tratta di 50 euro in più al mese rispetto alla soglia precedente, un sostegno concreto alle fasce più in difficoltà che avevamo inserito nel nostro programma elettorale.

Stiamo mantenendo le promesse, senza fare propaganda ma con il pragmatismo che ci caratterizza”.

È quanto afferma in una nota la deputata Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia.

“Come sottolineato anche dall’INPS – prosegue – il nuovo importo delle pensioni minime è frutto dell’adeguamento all’inflazione, con cui il Governo ha incrementato gli importi del 5,7%, e della norma inserita in legge di bilancio che ha stabilito un ulteriore aumento del 2,7% per il 2024.

L’ammontare annuo degli assegni pensionistici minimi passerà così dai 7.383 euro del 2023 ai 7.992 di quest’anno, con un incremento di 609 euro.

Stiamo lavorando per adeguare il sistema pensionistico garantendo equità e particolare attenzione ai cittadini che hanno meno risorse.

Per questo, con la riforma Irpef introdotta sempre in manovra abbiamo ulteriormente tagliato le aliquote per i redditi più bassi, sia ai lavoratori che ai pensionati. Vogliamo proseguire lungo questo percorso.

L’aumento già da questo mese delle pensioni minime a 614,77 euro – conclude Tenerini – è solo il primo passo verso il traguardo dei 1.000 euro mensili che, nel nome del nostro Presidente Berlusconi, abbiamo l’obiettivo di raggiungere”.

