17 Febbraio 2024

Livorno 17 febbraio 2024 – “Per colare il cemento tra PD e destra le differenze sono inesistenti”

“Per colare il cemento tra PD e destra le differenze sono inesistenti” è quanto afferma il Movimento 5 Stelle Livorno analizzando gli ultimi eventi politici

“Come ben sappiamo, il tempo è galantuomo, e quando parlavamo di Partito Unico del Cemento alcuni hanno storto il naso credendo ad una esagerazione.

Ci ha pensato la Lega a confermare nuovamente quella definizione intervenendo sul tema Ospedale.

I rappresentanti della destra locale infatti chiedono correttamente che l’Ospedale nuovo venga fatto senza distruggere il Parco Pertini. Ma la vera natura della destra viene fuori sulla loro idea di collocazione; in posizione periferica, ovvero in campagna, visto che le periferie sono tutte occupate.

Quando si tratta di urbanizzare, di colare cemento nelle campagne, le differenze tra il Partito Democratico e la Destra sono totalmente inesistenti.

La assenza di differenza tra Destra e Partito Democratico è anche inesistente in tema della partecipazione: come può la Lega iniziare la conferenza stampa lamentandosi della partecipazione farlocca che il PD sta mettendo in atto sul tema ospedale e poi poche righe dopo affermare che quando ci saranno loro decideranno loro, di nuovo senza alcuna consultazione popolare sul tema?

La tutela del territorio e la partecipazione sono una cosa seria e il Partito Unico del Cemento va tenuto lontano dal potere affinché si evitino ulteriori danni alla nostra amata città”.

E’ quanto dichiara Alessandra Rossi, rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Livorno

