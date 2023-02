Home

19 Febbraio 2023

Per Firenze non c’è storia, il Jolly Acli basket Livorno vince facile

Livorno 19 febbraio 2023

Il Jolly Acli Basket Livorno indossa i suoi abiti migliori e vince d’impeto sul campo della Laurenziana Firenze 83-35. Partita mai in discussione, abbondantemente messa in ghiaccio già nel primo quarto terminato 31-4, un parziale che vale più di mille parole. Il resto del match le rosablù lo vivono in totale controllo, dimostrando una volta di più il loro strapotere quando l’attenzione e la concentrazione sono quelle giuste. Quattro le giocatrici in doppia cifra. Una vittoria che consente di tenere la vetta solitaria della classifica.



Il tabellino: Ceccarini 15, Orsini 7, Rosellini 17, Giari 7, Sassetti 14, Garcia Leon 14, Corti 3, Barsotti 4, Barghigiani 2, Evangelista. All Betti. Ass. Menichetti.

