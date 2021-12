Per il Brusa Us Livorno scontro diretto fondamentale a Pontedera

Home

4 Dicembre 2021

Livorno 4 dicembre 2021

Una sfida di importanza capitale quella che deve affrontare il Brusa Us Livorno sul complicato terreno della Juve Pontedera (sabato, 18.30). La squadra di Marco Pistolesi, reduce dal previsto stop interno con la forte Laurenziana, si appresta a disputare una gara nella quale deve mettere in campo di tutto e di più. Gli avversari sono a due punti in classifica e pertanto decisamente alla portata amaranto. Tuttavia, nessuna squadra di questo girone è da sottovalutare, ognuna nasconde nell’organico numerosi pericoli. Ma questo coach Pistolesi lo sa, e in settimana ha preparato i suoi per la battaglia sportiva. Niente da fare per il recupero del lungo Colley, ancora alle prese coi fastidi al ginocchio.

«L’avversaria è antipatica – dice Pistolesi – , squadra giovanissima, composta quasi esclusivamente da elementi cresciuti nel settore giovanile della Juve Pontedera, con un veterano di mille battaglie come Andrea Meucci a fare da chioccia, ed un lungo giovane, con grandi qualità fisiche, saltatore, atleta, che per caratteristiche può crearci difficoltà. Hanno vinto la prima partita la scorsa settimana, togliendo di fatto la casella zero dalla classifica; per noi è una partita fondamentale che apre un trittico decisivo per capire chi siamo. Una squadra che gioca aggressiva, con buona difesa e tante soluzioni offensive create con l’uno contro uno dei singoli per cercare di prendere un vantaggio e concretizzarlo con i passaggi o conclusioni ad alte percentuali. Pertanto è una squadra che, specie sul terreno di casa, deve essere molto rispettata».

