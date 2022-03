Home

Sport

Basket

Per il Jolly Acli Basket Livorno una trasferta a Prato di capitale importanza

Basket

5 Marzo 2022

Per il Jolly Acli Basket Livorno una trasferta a Prato di capitale importanza

Livorno 5 marzo 2022

Torna in campo il Jolly Acli Basket Livorno, sabato, sul campo della Pallacanestro Femminile Prato.

Per la squadra di Emiliano Ferretti, reduce da due bei successi consecutivi, si tratta di una sfida particolarmente importante.

Una vittoria infatti significherebbe tantissimo in ottica primo posto in regular season.

Per raggiungere l’obiettivo le rosablù scenderanno alla palestra Toscanini con la squadra quasi al completo.

Unica assente la pivot argentina Garcia Leon, ferma per un problema al ginocchio che necessità ulteriori accertamenti.

Il pre-gara con coach Emiliano Ferretti.

«La partita che andiamo ad affrontare non sarà facile, perché Prato in casa, ha dimostrato in più occasioni che sa dare filo da torcere alle squadre di prima fascia. Alla fine ha perso e vinto, certo, ma ha sempre combattuto. Noi dovremo stare attente dal primo all’ultimo minuto, con la nostra determinazione, sempre con la voglia di decidere la partita mettendola sui nostri binari. Non aspettando l’avversaria, ma dominandola. Loro hanno individualità di tutto rispetto, come Vannucchi e Sautariello, e due pivot come Bencini e Ponzecchi, e non sarà facile contenerle, visto che sono alte e hanno una buona mano. C’è un sistema di gioco ben organizzato a metà campo. Dobbiamo fare attenzione, giocare il nostro basket. Perchè da Prato passa il 95% del primo posto»

—

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin