Per la Giornata Internazionale della Felicità raccolta di fondi per l’emergenza ucraina

19 Marzo 2022

Per la Giornata Internazionale della Felicità raccolta di fondi per l’emergenza ucraina

Domenica 20 marzo in Collinaia, negli spazi dell’associazione Happy Aia (via delle Gore 38/42b)

Comune e Consulta delle Associazioni organizzano un mercatino con disegni realizzati dai bambini

Livorno, 19 marzo 2022

La Giornata Internazionale della Felicità, istituita nel 2012 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che in tutto il mondo è celebrata il 20 marzo, a Livorno sarà dedicata alla pace e alla raccolta di fondi a favore dell’emergenza ucraina.

I Tavoli Immigrazione, Infanzia e Disabilità della Consulta delle Associazioni di Livorno; in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Livorno organizzano per questa ricorrenza l’iniziativa “DisegniAmo la pace”.

Domenica 20 marzo, quindi, in Collinaia, gli spazi dell’associazione Happy Aia (via delle Gore 38/42b) si animeranno con una serie di laboratori, a partire dalle 10.30, in cui protagonisti saranno i bambini.

I disegni dei piccoli artisti saranno messi in vendita per beneficenza in un mercatino che si svolgerà per tutto il pomeriggio.

Con l’emergenza in Ucraina, la Consulta delle Associazioni ha pensato di dar valore alla Giornata della Felicità, tenendo pur conto della realtà che ci circonda. Da qui l’idea di rivolgersi e coinvolgere i bambini, affinché da semplici spettatori del conflitto in corso, siano attori di messaggi di pace, nel modo che è loro più immediato, il disegno.

“Ringraziamo la Consulta che si è immediatamente mobilitata per dare un forte segnale in questo frangente critico – dichiara l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – coinvolgendo i bambini e le famiglie e offrendo loro uno spazio per rielaborare le emozioni suscitate dalle notizie che arrivano dai territori di guerra. Ancora una volta il mondo del terzo settore conferma la sua vivacità e il suo valore”

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 20 MARZO

Dalle ore 10.30 alle ore 11. 30 l’appuntamento è con “DisegniAmo la pace” laboratorio in cui i bambini si cimenteranno con matite e pennarelli, alle ore 11. 30 invece sarà la volta del laboratorio “Crea la tua maglietta” nel corso del quale ogni bambino, usando una maglietta bianca portata da casa, potrà dare sfogo alla propria fantasia.

Per diffondere l’iniziativa è stato coinvolto anche il mondo della scuola; invitate tutte le scolaresche a partecipare, in modo che il mercatino possa contare sul più alto numero di elaborati.

Ad oggi sono già più di 400, ai quali si aggiungeranno quelli che saranno realizzati domenica stessa.

Dopo la pausa per il pranzo, che sarà consumato al sacco, avrà luogo un mercatino con i disegni dei bambini e il cui ricavato sarà destinato all’emergenza Ucraina.

Nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 è anche in programma un laboratorio di pittura creativa destinato a genitori e figli.

E visto l’entusiasmo suscitato dall’iniziativa, si pensa di darle un seguito trovando un luogo rappresentativo dove poter continuare a esporre i disegni per proseguire la raccolta di aiuti a favore dell’Ucraina.

Ingresso libero con prenotazione.

Per informazioni e prenotazione: telefono 339-7018088 o mail a : happyaialivorno@gmail.com

