26 Novembre 2024

Per la prima volta a Livorno il VII Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica: lo Stato sociale e le sfide della nuova governance europea

Livorno 26 novembre 2024 Per la prima volta a Livorno il VII Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica: lo Stato sociale e le sfide della nuova governance europea

europea

Dal 28 al 30 novembre 2024, il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, con sede a Villa Letizia ospiterà il VII Convegno Nazionale di Contabilità Pubblica, un appuntamento annuale di grande rilevanza per il mondo accademico, economico e istituzionale. Organizzato dal Dipartimento di scienze Politiche dell’Università di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari, il convegno si concentrerà sul tema “Lo Stato sociale nella nuova economia europea”.

Il Convegno rappresenta il risultato di una convenzione tra i due Dipartimenti per rilanciare una tradizione di lunga data, quella degli storici convegni nazionali di contabilità pubblica su iniziativa del presidente Salvatore Buscema, contraddistinti dal confronto interdisciplinare, finalizzato a discutere temi cruciali come la gestione delle risorse pubbliche, il welfare, la sostenibilità e le riforme fiscali. Come hanno sottolineato le professoresse Giovanna Colombini e Vanessa Manzetti, promotrici dell’evento, la scelta di Livorno come sede riflette la volontà di allargare lo sguardo ad approcci multidisciplinari, favorendo il dialogo tra istituzioni e accademia. Entrambe dichiarano: “Il Convegno riprende i temi della finanza pubblica, privilegiando i temi sociali, come il diritto alla salute e all’istruzione, riconosciuti nella nostra Costituzione. Lo Stato sociale sta vivendo un momento di grave riduzione a causa del forte debito pubblico in cui ci troviamo. Crediamo sia opportuno un momento di riflessione e confronto comune.”

Il programma si svilupperà su tre giornate ricche di interventi e approfondimenti. Giovedì 28 novembre, i lavori si apriranno alle 14:00 con i saluti istituzionali di Riccardo Zucchi, Magnifico Rettore dell’Università di Pisa, e Guido Carlino, Presidente della Corte dei Conti, seguiti da due sessioni pomeridiane. La prima, moderata da Pasquale Ferro, già capo del Servizio Tesoreria della Banca D’Italia, esplorerà le trasformazioni del panorama europeo, con particolare attenzione alle nuove regole fiscali e all’autonomia differenziata. La seconda, presieduta da Aldo Carosi,vice Presidente emerito della Corte Costituzionale, si concentrerà invece sulla giustizia sociale e ambientale, analizzando i costi della transizione energetica e le disuguaglianze generate dalla digitalizzazione.

La giornata di venerdì 29 novembre vedrà al centro il tema della resilienza dello Stato sociale italiano di fronte alle crisi. La sessione del mattino, guidata da Angelo Buscema, giudice della Corte costituzionale e già presidente della Corte dei Conti, ospiterà l’intervento di Carlo Cottarelli, già direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, che discuterà il rapporto tra le regole europee e la tutela del welfare, e si concluderà con quello di Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale. Nel pomeriggio, con la guida di Giovanna Colombini, si affronteranno i meccanismi di controllo e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche, con un focus sul ruolo della Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti. Chiuderà la Sessione Francesco Cardarelli, membro del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

Sabato 30 novembre si terrà una tavola rotonda finale, coordinata dallo storico Alessandro Volpi, con contributi interdisciplinari da parte di esperti . Le conclusioni saranno affidate ad Alessandro Balestrino, docente di Scienze delle finanze. La tre giorni oltre a coinvolgere i massimi esperti di finanza pubblica, saranno anche l’occasione per presentare il volume “Lo Stato sociale tra regole di finanza pubblica e nuovi modelli di welfare” di Vanessa Manzetti, un importante contributo per comprendere l’evoluzione dei sistemi di welfare.

Il Convegno, che unisce accademici, economisti e rappresentanti istituzionali, si distingue per il prestigio dei suoi ospiti. Oltre a Carlo Cottarelli e ai giudici della Corte costituzionale, sono attesi studiosi di alto profilo del diritto amministrativo e costituzionale, tra cui Marco Dugato, Roberto Cavallo Perin, Loredana Giani, Aristide Police, Ruggiero di Pace, Elena Granaglia e molti altri. L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi su questioni fondamentali per il futuro dell’Europa e per analizzare le prospettive di uno Stato sociale sempre più messo alla prova dalle crisi economiche e dalle transizioni in corso.

L’accesso all’evento è libero, sia in presenza sia online. I dettagli per il collegamento sono disponibili sul sito ufficiale del convegno: convegnicontabilita.sp.unipi.it.

