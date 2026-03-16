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“Perché il Goldoni è il Goldoni”, tre ore di sorrisi, divertimento e buona musica. I vincitori

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16 Marzo 2026

“Perché il Goldoni è il Goldoni”, tre ore di sorrisi, divertimento e buona musica. I vincitori

Livorno 16 marzo 2026 “Perché il Goldoni è il Goldoni”, tre ore di sorrisi, divertimento e buona musica. I vincitori

Un Teatro Goldoni sold out e tantissimi applausi hanno salutato la scorsa sera la quinta edizione di “Perché il Goldoni è il Goldoni”, uno spettacolo inclusivo con un importante messaggio di solidarietà: “Tre ore di sorrisi, divertimento e buona musica, tre ore dedicate anche allo scopo benefico e solidale – afferma il Sindaco di Livorno e Presidente Fondazione Goldoni Luca Salvetti, che è stato impegnato con la Vice Sindaca Libera Camici nell’insolita veste di presentatore – Perché il Goldoni è il Goldoni è stato ancora una volta tutto questo e per il quinto anno consecutivo Livorno si è regalato un bel momento. Complimenti alla vincitrice Lisa Neri e a tutti quelli che hanno dato un contributo alla serata”.

Un appuntamento che con leggerezza ha legato ancora una volta la storia del celebre Festival della canzone italiana ad un divertente gioco i cui protagonisti sono stati semplici cittadini: tredici i partecipanti che hanno eseguito altrettanti successi tratti dal ricco carnet delle 76 edizioni sanremesi tutti eseguiti rigorosamente dal vivo, con l’Orchestra Teatro Goldoni “Massimo de Bernart” diretta da Stefano Brondi, i Gary Baldi Bros, il Coro Spring Time & Monday Girls diretto da Cristiano Grasso, gli arrangiamenti orchestrali curati da Oliviero Lacagnina e Carlo Bosco che ha firmato anche la direzione musicale della serata.

Al termine, una giuria ha proclamato i vincitori (premio generale e della critica), mentre il pubblico ha espresso i propri giudizi tramite un QRcode predisposto per l’occasione:

Premio giuria

1° Lisa Neri “Quando nasce un amore” di Anna Oxa (1988)

2° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)

3° Matteo Panariello “Viva la vita” di Francesco Gabbani (2025)

4° Elisabetta Furini “Mariposa” di Fiorella Mannoia (2024)

5° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

La vincitrice LISA NERI_foto di Virginia Giurovich

Premio della critica

“Perché il Goldoni è il Goldoni”, tre ore di sorrisi, divertimento e buona musica. I vincitori

2° Elisabetta Furini “Mariposa” di Fiorella Mannoia (2024)

3° Matteo Panariello “Viva la vita” di Francesco Gabbani (2025)

4° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

5° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)

Premio del pubblico

1° Lisa Neri “Quando nasce un amore” di Anna Oxa (1988)

2° Dimitri Cappagli “Sono solo parole” di Noemi (2012)

3° Tatiana Paggini “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini (1989)