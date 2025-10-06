Home

6 Ottobre 2025

“Perché proprio qui?”: cittadini e Città Diversa chiedono dialogo su area raccolta rifiuti in via Bandi

Città Diversa, insieme agli oltre 250 firmatari dei Quartieri interessati dalla decisione di Aamps e Comune sulla costituzione di un centro di raccolta di rifiuti ingombranti nell’ex sede di Aamps in via Bandi, da anni dismessa, decisione comunicata all’improvviso e senza alcun confronto con la cittadinanza, pongono delle domande sulla sua fattibilità e sulle possibili alternative.

La prima domanda è: perché proprio qui?

La seconda domanda: perché non in aree alternative?

L’area di via Bandi presenta vie di accesso non idonee per il transito di mezzi, soprattutto pesanti, oltre a togliere comunque posti di sosta, in un’area già congestionata, densamente popolata e interessata da una presenza importante di studenti e personale scolastico. Allora, perché proprio qui? Perché creare il caos? Non c’era e non c’è il tempo per studiare alternative?

Se la raccolta di rifiuti ingombranti, come noi riteniamo, è necessaria per la città, e, come dichiarato dalle istituzioni, è temporanea e per il tipo di raccolta richiede un piazzale e non manufatti o interventi importanti, perché non individuarlo in un’area non impattante, facilmente e comodamente raggiungibile da parte di tutti i cittadini?

Spazi alternativi per questo tipo di raccolta di rifiuti possono essere individuati in aree pubbliche o private quali il Picchianti, l’ex-Lonzi, l’ex-catenificio di via Masi, l’ex-deposito dei locomotori delle Ferrovie, ecc.

Mentre abbiamo messo in moto una serie di iniziative, attendiamo che Comune e Aamps non si sottraggano al confronto e dialoghino con noi Cittadini per trovare valide alternative.

Antonella Daddi Zucca – Prima dei firmatari

Marco Cannito – Città Diversa