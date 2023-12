Home

12 Dicembre 2023

Livorno 12 dicembre 2023 – Perché Santa Lucia è la Patrona di Antignano? Vivi Antignano lo spiega in un incontro

Ce lo racconterà Lucia Gelli in una conferenza che parlerà proprio di questo, con una relazione ricca di riferimenti storici della vita della Santa ed anche con lo sguardo al legame che la unisce alla chiesa, alla parrocchia, al paese.

L’Associazione Vivi Antignano ha infatti voluto accompagnare le celebrazioni religiose per la festa, in onore della Santa, organizzando in collaborazione con la Parrocchia, questo incontro per conoscere ed approfondire un tema che contribuisce a definire l’identità del Borgo.

Così mercoledì 13 dicembre prossimo tutti sono invitati all’Istituto San Giuseppe in via del Littorale, 28 alle ore 16,00 per ascoltare notizie e curiosità.

Lucia Gelli, nata cresciuta ad Antignano, ha indirizzato a tutt’altro i suoi studi ed il suo lavoro , essendo laureata in Scienze biologiche ed avendo insegnato per 35 anni Biologia, Chimica e Astronomia nelle varie scuole superiori di Livorno e provincia, ma è un’ottima conoscitrice della storia locale a cui ha dedicato, attenzione e studio .

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate per le prossime festività natalizie. Per questo le strade del centro storico nel pomeriggio del 13 dicembre saranno chiuse al traffico e consentiranno a chi lo vorrà di godersi il centro storico illuminato e festoso.

