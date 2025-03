“Percorsi di luce” un docufilm per raccontare la grave disabilità, videomaker al servizio di Volare senz’ali

Home

13 Marzo 2025

Livorno 13 marzo 2025

Due le presentazioni ufficiali del corto, finanziato tramite un bando della Regione Toscana: il 22 maggio in Accademia e il 27 maggio al Comune di Livorno

Saranno le immagini riprese dai giovani videomaker di LABA Firenze a raccontare, attraverso il documentario “Percorsi di luce”, la vita di “Volare senz’ali”; associazione di volontariato – con sede a Livorno -, attiva nel supporto e nell’inclusione di ragazzi con gravissima disabilità.

Grazie al sostegno della Regione Toscana, che ha scelto di finanziare il progetto tramite il bando “Festa della Toscana 2024”, si concretizza così la collaborazione tra la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e la realtà livornese, nata con l’obiettivo di promuovere laboratori socio-educativi e attività ricreative volte a migliorare la qualità della vita dei ragazzi con disabilità.

Attualmente “Volare senz’ali” segue in modo mirato una decina di ragazzi, affetti da disabilità gravi e multiple, con l’ausilio di operatori specializzati.

Sono, in particolare, 5 i ragazzi tra i 25 e i 30 anni d’età che frequentano il centro diurno (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15) e 3 i bambini che prendono parte alla ludoteca, mentre altre 5 sono le famiglie che gravitano attorno all’associazione.

Lo staff è composto una danza-movimento-terapeuta, una educatrice professionale, una musicoterapeuta, due psicomotriciste e un operatore socio-assistenziale.

Gli utenti assistiti sono bambini e ragazzi con gravi e gravissime patologie neuromotorie – malformazioni cerebrali o paralisi cerebrali infantili, tetraparesi spastiche o gravi ritardi psicomotori di natura genetica o non meglio diagnosticati – che, nella loro vita di tutti i giorni, hanno necessità di assistenza h 24.

Alla conferenza stampa online hanno preso parte la presidente dell’associazione Francesca Silvestri, la vicepresidente Monica Mariotti, la logopedista e fondatrice Ledi Baruffaldi, Silvia Monaci musicoterapeuta e il direttore di LABA Firenze Domenico Cafasso.

Il docufilm – già girato nelle scorse settimane dagli studenti di LABA Massimiliano Barca e Duccio Pintucci – ripercorre in circa 8 minuti la storia di “Volare senz’ali”, raccontando la nascita dell’associazione e la sua missione attraverso le voci degli operatori che ogni giorno si prendono cura dei giovani utenti. Un virtuoso esempio di solidarietà che rafforza, allo stesso tempo, il senso di comunità.

Nel documentario non mancano i riferimenti a Livorno, con bellissime immagini e riprese dall’alto della città. Il progetto, ora in fase di montaggio, sarà presentato ufficialmente in Accademia il prossimo 22 maggio mentre il 27 maggio si terrà una proiezione speciale nella Sala Eventi al Palazzo dei Portuali del Comune di Livorno, alla presenza di istituzioni locali e autorità.

“Questo documentario sarà il nostro biglietto da visita; un manifesto per farci conoscere al mondo e raccontare chi siamo – commenta Francesca Silvestri, presidente di “Volare senz’ali” -. I videomaker LABA si sono mossi in punta di piedi e con grande sensibilità ci hanno accompagnato nel lavoro quotidiano. Un lavoro silenzioso ma prezioso perché, terminati i percorsi scolastici, questi ragazzi diventano invisibili per la società. La nostra associazione contribuisce a colmare un vuoto istituzionale che per le famiglie, già investite dallo tsunami della malattia, rischierebbe di diventare davvero troppo pesante”.

“Abbiamo preso parte a questo progetto con il nostro Dipartimento di Regia/Cinema/Audiovisivi – spiega Domenico Cafasso, direttore LABA Firenze -. E’ stato un momento intenso e ricco di umanità. Siamo felici e orgogliosi di aver potuto dar voce a storie di resilienza di grande valore. Ringrazio l’associazione per questa opportunità e i nostri studenti per l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato”.

E’ possibile sostenere l’associazione in molti modi. Sul sito https://www.volaresenzali.it/ sono elencate tutte le modalità per contribuire e garantire continuità alle attività.

LABA FIRENZE: STORIA E MISSION DELL’ACCADEMIA – La LABA di Firenze è un’Accademia di Belle Arti autorizzata dal MUR (Ministero dell’Università e Ricerca) e fa parte di un network formativo presente in Italia e all’estero. Un istituto di alta formazione artistica che punta da sempre su percorsi innovativi, che sfruttano a pieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dal digitale.

La sede fiorentina è attiva dal 2001 e conta a oggi circa 800 studenti e 120 docenti qualificati, tutti professionisti del settore. I corsi accademici, equipollenti alla laurea, sono strutturati sul modello 3+2: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design, Fashion Design e Regia & Videomaking. Disponibili nel piano didattico anche due percorsi di 2° livello in Cinema e Audiovisivi e in Interior Design.

