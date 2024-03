Home

12 Marzo 2024

Percorso partecipativo di Prospettiva Livorno, “Un caffè con il candidato sindaco”

Livorno 12 marzo 2024 – Percorso partecipativo di Prospettiva Livorno, “Un caffè con il candidato sindaco”

Amministrative Livorno, il prossimo giovedì, il candidato sindaco Carlo Mazzerbo di Prospettiva Livorno continuerà con il percorso percorso partecipativo “Un caffè con il candidato sindaco”.

Parlerà con gli intervenuti del programma civico che ha in mente per la città, ma soprattutto ascolterà i cittadini sul programma che hanno in mente per la città, valuterà le loro idee e progetti per un successivo inserimento nel suo programma.

“Un vero percorso di partecipazione per cambiare insieme Livorno”.

L’appuntamento con Carlo Mazzerbo è per giovedì 14 marzo alla Caffetteria Cavallotti in via Di Franco 28 dalle 9 alle 11.

