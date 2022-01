Home

15 Gennaio 2022

Perde il controllo dell’auto e finisce contro le auto parcheggiate (Foto)

Livorno, 15 gennaio 2022

Questa mattina intorno alle ore 05.00 un uomo di 30 anni alla guida della sua vettura, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è andato ad urtare contro le auto parcheggiate in via dell’Ardenza

Due sarebbero le auto parcheggiate danneggiate. Il 30enne alla guida fortunatamente non avrebbe riportato conseguenze.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri mentre il personale Aamps sul luogo dell’incidente ha provveduto a rimuovere dalla strada i pezzi dei mezzi volati a seguito dell’urto.

Le operazioni per liberare la strada dai mezzi coinvolti sono durate fino alle 08.00 di mattina, quando i carroattrezzi hanno rimosso i mezzi coinvolti

