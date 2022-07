Home

24 Luglio 2022

Perde il controllo dello scooter e sbatte contro un’auto, 22enne ricoverato in codice rosso

Livorno 24 luglio 2022

Intorno alle ore 05.00 di questa mattina è avvenuto un incidente stradale sul viale Italia che coinvolto uno scooter ed una macchina

Un giovane di 22 anni era in sella al suo scooter quando all’altezza della curva davanti ai bagni Pancaldi-Aquaviva, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del suo mezzo

Durante la caduta dallo scooter è scivolato sull’asfalto andando a sbattere contro una macchina parcheggiata. Nell’impatto il 22enne ha sbattuto violentemente la testa contro la vettura e soccorso dai volontari della Misericordia di Livorno è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso per il trauma cranico riportato

