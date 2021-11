Home

24 Novembre 2021

Pergamena di merito ai primi sedici laureati del corso universitario in Infermieristica (Foto)

LIVORNO, 24 novembre 2021

I sedici laureati del primo corso universitario in Infermieristica organizzato dall’Università di Pisa nel polo didattico dell’ospedale hanno ricevuto questo pomeriggio, mercoledì 24 novembre, le pergamene di merito dalle mani del sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto Francesco Russo, direttore del polo didattico di Livorno intervenuto alla cerimonia in rappresentanza dell’Azienda USL Toscana nord ovest assieme a Moira Borgioli, direttore dell’Area Dipartimentale Indirizzo, Progettazione e Monitoraggio – di questi ragazzi. Nel loro triennio hanno dovuto affrontare tutte le difficoltà imposte dalla pandemia riuscendo a dimostrare grandi capacità e una professionalità che sono sicuro sarà determinante nel loro futuro lavorativo. A Livorno hanno potuto frequentare corsi, studiare, sostenere esami oltre che fare esperienza all’interno dei reparti. Per questo siamo felici che abbiano potuto ricevere questo riconoscimento dal sindaco che ringraziamo per l’attenzione e sensibilità dimostrata”.

“Il Comune da due anni – ha ricordato il sindaco Luca Salvetti – è attento a riconoscere e premiare i talenti espressi dalla nostra città in ogni campo: dallo sport all’economia, dallo studio alle singole professioni. Per questo ho voluto incontrare personalmente i ragazzi per congratularmi con loro di questo importante traguardo della loro carriera. Sono convinto che saranno un valore aggiunto al nostro sistema sanitario grazie a una professione che, grazie anche alla pandemia, si è rilevata sempre più strategica e qualificante”.

Questi i nomi dei sedici premiati: Caiazzo Lucrezia Sofia, Tomei Alice, Quagli Federico, Dal Canto Vittoria, Leone Antonio, Mancosu Susanna, Piccirilli Sara e Sarri Martina, Cozzolino Stefano, Penco Simone, Rizzo Sara, Catanzano Federico, De Simoni Giulia, Nannipieri Giada, Orlandi Eva e Nannipieri Lisa.

