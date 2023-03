Home

15 Marzo 2023

Pericoli della guida in stato di ebrezza, Aci insegna ai ragazzi dell’Orlando

Livorno 15 marzo 2023 – Aci Livorno e l’incontro formativo con gli studenti della 3B dell’Istituto L. Orlando di Livorno.

Una giornata educativa sulla guida in stato di ebbrezza e non solo.

Aci Livorno ha dato vita ad una giornata entusiasmante che è stata accolta e seguita da tutti i ragazzi della 3B dell’Orlando.

Il Presidente Marco Fiorillo con il direttore Mauro Minoletti hanno dato il benvenuto ai ragazzi, erano inoltre presenti in qualità di relatori il referente dell’educazione stradale di Aci Salvatore Ripa, e i Consiglieri e componenti della commissione traffico Riccardo Heusch e Virgilio Marcucci.

Grande partecipazione ed entusiasmo presso la sede di Aci Livorno situata a Parco Levante, per un evento di grande importanza: un percorso pratico formativo accattivante ed educativo che ha coinvolto tutti i giovani della 3B dell’Istituto Orlando.

“Coccolati e conquistati dalla formazione messa in campo da Aci Livorno, una vera sorpresa per tutti!”, queste le parole della Dott.ssa Tiziana Rapisarda dell’ufficio scolastico provinciale di Livorno.

La mattinata, presso i locali attrezzati di Aci Livorno, è iniziata con l’intervento del Presidente Marco Fiorillo che, salutando i ragazzi con qualche piacevole battuta di benvenuto, ha acceso subito i riflettori sul Rally Elba augurandosi non solo di vedere nascere questa passione tra i ragazzi ma in futuro di poter portare i giovani aspiranti a vivere anche questa grande esperienza.

“Ricordiamo”, ha proseguito il Presidente, “che le corse automobilistiche vengono sempre fatte in estrema sicurezza ed è molto difficile che si legga di incidenti avvenuti sulla strada da chi poi pratica lo sport dell’auto.

I piloti corrono durante le gare ma sono sempre molto prudenti quando si trovano in strada”.

Il Presidente ha poi aperto una parentesi augurandosi che il Comune di Livorno possa ascoltare gli appelli di Aci Livorno affinché il traffico diventi più fluido e funzionale, soprattutto e anche per i ragazzi come loro che tutte le mattine si recano a scuola con il proprio mezzo.

“Credo che stamani, continua Fiorillo, sia una giornata molto interessante, ringraziamo il Provveditorato, la Scuola e tutti quanti per averci aiutato nella realizzazione di questa giornata, la prima di una lunga serie, speriamo!

il Presidente di Aci Livorno ha poi lasciato la parola a Salvatore Ripa, che inizia la formazione

con una domanda diretta e incisa rivolta a tutti i ragazzi:

“Lo sapete cos’è l’alcool?”. È così che inizia la giornata, con un’attenta e precisa lezione

teorica e pratica sui pericoli del mettersi alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

La seconda parte ha fatto vivere ai ragazzi un’esperienza indimenticabile:

attraverso l’utilizzo di appositi occhiali, gli alunni hanno potuto sperimentare, in modo realistico, quali sono i possibili effetti sulla visione e sulla guida, simulando con essi un reale stato di ebbrezza.

Riccardo Heusch e Virgilio Marcucci hanno poi centrato il loro intervento sulla sicurezza e sulle regole da seguire: Attenti, educati, gioiosi e curiosi i ragazzi hanno ascoltato e poi provato con mano cosa significa guidare con i sensi alterati e riflettuto sulle conseguenze di azioni sconsiderate, come mettersi alla guida con solo lo 0,5 g/l tasso di alcolemia nel sangue.

Un grande ringraziamento anche alla scuola guida Ready 2GO che oltre ad aver fornito l’attrezzatura occorrente per lo svolgimento della giornata educativa ha omaggiato tutti gli studenti e i professori di uno pratico zainetto.

Un ulteriore regalo è stato offerto inoltre da Aci Livorno che ha dato ad ogni studente una bella borraccia con il logo Rally Elba

