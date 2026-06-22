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“Pericolo patrimoniale”, Tenerini (FI): Landini e campo largo vogliono tassare il risparmio, noi difendiamo lavoro e crescita

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22 Giugno 2026

“Pericolo patrimoniale”, Tenerini (FI): Landini e campo largo vogliono tassare il risparmio, noi difendiamo lavoro e crescita

Livorno 22 giugno 2026 Tenerini (FI): Landini e campo largo vogliono tassare il risparmio, noi difendiamo lavoro e crescita

“Le parole di Maurizio Landini sulla patrimoniale confermano una cosa molto semplice: il campo largo può dividersi su tutto, dalla politica estera all’energia, ma quando si tratta di aumentare le tasse ritrova subito l’unità perduta.

Dire ai capitali ‘vadano dove vogliono’ non è una provocazione sindacale, è un manifesto economico sbagliato e pericoloso. Perché quando gli investimenti scappano non perdono i grandi patrimoni nei salotti: perdono i lavoratori, le imprese, i territori, le famiglie del ceto medio.

Forza Italia è e resterà contraria a ogni forma di patrimoniale, esplicita o mascherata. Il risparmio degli italiani non è un bancomat da colpire ogni volta che la sinistra non sa come finanziare le proprie promesse. Chi ha lavorato, investito, costruito un’impresa o messo da parte qualcosa per i figli non deve essere trattato come un colpevole.

La vera politica economica non consiste nel tassare la ricchezza, ma nel crearla. Servono meno tasse, più investimenti, più occupazione, più salario netto e più fiducia per chi produce. È così che si finanziano sanità, scuola e servizi pubblici: facendo crescere il Paese, non mettendo paura a chi può investire in Italia.

Il campo largo mostra ancora una volta il suo vero volto: diviso su tutto, ma compatto sulla vecchia ricetta della sinistra, cioè più tasse e più Stato nelle tasche degli italiani.

Noi stiamo dall’altra parte: dalla parte di chi lavora, risparmia, investe e crea occupazione. E finché Forza Italia sarà al governo, la patrimoniale resterà dove deve stare: fuori dalla porta”.

Lo dichiara l’On. Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia e capogruppo FI in Commissione Lavoro.