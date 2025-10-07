Home

Cronaca

Perini aggredito al gazebo di Fratelli d’Italia in Corea

Cronaca

7 Ottobre 2025

Perini aggredito al gazebo di Fratelli d’Italia in Corea

Livorno 7 ottobre 2025 Perini aggredito al gazebo di Fratelli d’Italia in Corea

Il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) e candidato alle regionali nel collegio di Livorno racconta di essere stato aggredito mentre era al Gazebo nel quartiere Corea per la sua campagna elettorale. Sul posto per portare l’ordine è intervenuta anche la Polizia Municipale di Livorno

“Ieri sera siamo stati aggrediti al gazebo di Fratelli d’Italia dopo un’ora e mezza di cori, di intimidazioni, di offese le persone che vi avevo fatto vedere in un video precedente (Perini si riferisce alle urla di persone che lui definisce spacciatori e che non lo voglio in zona) sono venute direttamente al gazebo adesso e ci hanno accerchiato con minacce ci hanno messo le mani addosso non sapevamo più dove guardarci le spalle perché eravamo letteralmente accerchiati da queste persone che ritengono di essere i capi della città: i capi delle piazze anche delle piazze soprattutto dispaccio. E’ per questo che questi fenomeni qui ci stanno contestando, sono persone che qui nemmeno ci dovrebbero stare e che non sopportano la democrazia perché dopo quello che è accaduto in piazza Garibaldi drogati e spacciatori hanno paura che il repulisti di piazza Garibaldi sia ripetuto ripetuto anche nelle altre piazze dello spaccio della nostra città ed è proprio quello che noi di fratelli d’Italia vogliamo e portiamo avanti perché noi combattiamo una battaglia per la legalità contro il degrado e per restituire le piazze ai cittadini per bene mandando via questi personaggi che già non dovrebbero stare in strada non dovrebbero avere un covo.

Noi di Fratelli d’Italia portiamo avanti questa battaglia vogliamo che quello che è stato fatto in piazza Garibaldi sia fatto anche nelle altre strade e nelle altre piazze dello spaccio della nostra città”