Perini-Amadio: “Via Impastato, serve un attraversamento rialzato per la sicurezza dei cittadini”

In via Peppino Impastato a Livorno si registra da tempo una situazione di forte criticità per la sicurezza stradale. In quella zona si trova il centro ASL di via Impastato, meta quotidiana di tante persone – in particolare anziani e cittadini con disabilità – che devono recarsi a visite e appuntamenti.

Chi arriva con l’autobus e deve attraversare la strada per raggiungere la struttura si trova spesso in grande difficoltà: la carreggiata è molto trafficata, percorsa anche da mezzi pesanti, e la velocità delle auto è spesso superiore ai limiti di legge.

Ovviamente non si può pensare che con un attraversamento pedonale rialzato cambino improvvisamente le abitudini di guida dei livornesi. Servirebbe una maggiore presenza in strada della Polizia Municipale e progetti educativi da portare nelle scuole, per fare sì che le prossime generazioni di livornesi crescano più responsabili e consapevoli dei rischi legati ai comportamenti sbagliati alla guida. Tuttavia, queste infrastrutture hanno il merito di essere immediatamente efficaci per garantire la sicurezza dei pedoni.

Per questo chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire quanto prima con la realizzazione di un attraversamento rialzato in via Impastato. La tutela delle persone più fragili deve essere una priorità: non si può aspettare che avvenga un incidente per adottare una misura di buon senso e di prevenzione.