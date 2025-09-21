Home

21 Settembre 2025

Livorno 21 settembre 2025 Perini candidato alle Regionali: "Porterò le istanze della provincia in Consiglio con serietà e tenacia"

Alessandro Perini, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, annuncia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni regionali in Toscana per il collegio di Livorno. Le votazioni si terranno il 12 e 13 ottobre e, come lo stesso Perini ha sottolineato, saranno decisive per il futuro della città e dell’intera provincia.

“Cari amici, insieme stiamo portando avanti tante battaglie e tante altre le porteremo avanti nei prossimi anni in Consiglio Comunale.

Il 12 e il 13 ottobre però si vota per rinnovare il Consiglio regionale della Toscana, un luogo strategico perché lì si prendono decisioni che impattano sulla nostra quotidianità. Infrastrutture, sociale, case popolari, politiche sui rifiuti, sanità.

Io sono candidato con Fratelli d’Italia per portare le istanze del nostro territorio lì dove le decisioni che contano vengono prese. E lo farò con la stessa serietà, con la stessa tenacia che avete imparato a conoscere in questi anni.

Vi chiedo quindi di rinnovarmi la vostra fiducia, votando per Fratelli d’Italia e votando per me. Votiamo per riportare Livorno e tutta la sua provincia al centro della politica”.

