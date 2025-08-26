Home

Cronaca

Aree pubbliche

Perini (FdI): “A Livorno c’è un sindacato che copre le occupazioni e un suo rappresentante mi ha minacciato di morte”

Aree pubbliche

26 Agosto 2025

Perini (FdI): “A Livorno c’è un sindacato che copre le occupazioni e un suo rappresentante mi ha minacciato di morte”

Livorno 26 agosto 2025 Perini (FdI): “A Livorno c’è un sindacato che copre le occupazioni e un suo rappresentante mi ha minacciato di morte”

Mattinata movimentata quella di ieri, domenica 25 agosto, sugli scali del Refugio, dove è stata sventata un’occupazione abusiva in un appartamento di proprietà comunale.

A darne notizia è stato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alessandro Perini, che attraverso i social ha raccontato di essere intervenuto personalmente dopo la segnalazione di alcuni residenti.

«Dopo la segnalazione dei cittadini per bene – ha scritto – sono intervenuto per sventare un’occupazione abusiva. Quando sono arrivato ho trovato dei tunisini che si erano già insediati nell’appartamento».

Il consigliere ha poi sottolineato la necessità di tutelare il patrimonio comunale da abusi e scorciatoie illegali: «Gli immobili pubblici non devono essere occupati abusivamente, ma affidati a chi attende un aiuto legalmente».

Determinante la collaborazione tra cittadini e istituzioni. «Ringrazio i residenti che mi hanno chiamato e hanno permesso che l’appartamento non venisse occupato – ha aggiunto Perini –. E grazie agli operatori di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato che sono intervenuti per far rispettare la legge».

Perini però con il video allegato al suo post accusa un noto sindacato (di cui però non fa il nome) di essere praticamente dietro le occupazioni abusive. Secondo quanto racconta il consigliere comunale, sarebbe stato un rappresentante del sindacato a dire al tunisino di occupare l’appartamento. Ma Perini continua raccontando che questo personaggio del sindacato sarebbe arrivato sul posto e lo avrebbe addirittura minacciato di morte.

Il consigliere ha concluso ribadendo la propria linea di fermezza: «Io non indietreggio!».

Di seguito il video di Alessandro Perini con le sue accuse e dichiarazioni in merito all’occupazione, al sindacato e alla minaccia di morte

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Perini (FdI): “A Livorno c’è un sindacato che copre le occupazioni e un suo rappresentante mi ha minacciato di morte”