Home

Provincia

Piombino

Perini (FdI): “A Piombino i cittadini chiedono risposte concrete”

Piombino

22 Settembre 2025

Perini (FdI): “A Piombino i cittadini chiedono risposte concrete”

Livorno 22 settembre 2025 Perini (FdI): “A Piombino i cittadini chiedono risposte concrete”

Alessandro Perini, Capogruppo in Provincia di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni regionali, interviene dopo il gazebo di Fratelli d’Italia a Piombino; “Ho avuto l’occasione di incontrare moltissimi cittadini – dichiara Perini – che mi hanno chiesto di sostenere con forza le loro battaglie”.

Le richieste sono chiare e coincidono con le priorità che Fratelli d’Italia intende portare avanti in Regione:

• Acciaio e lavoro – Il rilancio dello stabilimento siderurgico è una questione prioritaria per Piombino. Ma gli interessi della collettività passano anche dall’assunzione, da parte di JSW, di tutti gli obblighi ambientali, economici e occupazionali.

• Infrastrutture strategiche – La SS 398 è fondamentale per collegare porto e area industriale, ma da troppi anni siamo fermi al palo. I piombinesi pretendono certezze: occorre sbloccare subito i finanziamenti e completare il primo lotto fino al Gagno, senza ulteriori rinvii.

• Cultura e promozione – Piombino non può vivere solo di industria. Eventi come l’esposizione diffusa dedicata a Franco Mauro Franchi hanno dimostrato quanto la cultura possa essere strumento di rilancio turistico e di orgoglio identitario. Serve un piano regionale che valorizzi con continuità il patrimonio culturale della città e della Val di Cornia.

• Ambiente e rifiuti – I cittadini chiedono chiarezza e legalità nella gestione del ciclo dei rifiuti e nelle discariche del territorio. Basta scelte calate dall’alto: occorre una pianificazione trasparente che metta al centro la salute e la qualità della vita dei piombinesi.

“Queste non sono solo richieste, ma vere e proprie urgenze che la Regione non può più ignorare.

Fratelli d’Italia sarà in prima linea per dare a Piombino le risposte che merita, perché qui – come mi hanno ripetuto i cittadini al gazebo – è in gioco il futuro di un’intera comunità”, conclude Alessandro Perini, Capogruppo in Provincia di Fratelli d’Italia e candidato alle elezioni regionali.

Perini (FdI): “A Piombino i cittadini chiedono risposte concrete”