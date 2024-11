Home

Politica

Perini (FdI) contesta il PD: “Giù le mani dai bambini”

Politica

17 Novembre 2024

Perini (FdI) contesta il PD: “Giù le mani dai bambini”

Livorno 17 novembre 2024 Perini (FdI) contesta il PD: “Giù le mani dai bambini”

“La sessualità dei bambini non va curata”

In Consiglio Comunale è stata approvata la mozione PD, che riprende la legge regionale del Consigliere Iacopo Melio, per l’istituzione a livello nazionale di una normativa sull’educazione emotiva, affettiva e sessuale all’interno delle scuole con l’obbiettivo per il PD è portare all’apprendimento di abilità utili alla consapevolezza e il controllo degli impulsi emotivi, la conoscenza delle conseguenze delle proprie azioni e la capacità di comprendere i propri sentimenti e quelli altrui. Imparando la distinzione tra “percepire”, “sentire” e “agire”. Materie necessarie a educare, sensibilizzare e prevenire sugli atteggiamenti discriminatori e la violenza, in primis quella di genere.

Queste le dichiarazioni del consigliere di opposizione Alessandro Perini (FdI)

“I consiglieri comunali si occupano dei problemi di una città e, come nel nostro caso, a Livorno i problemi non mancano di sicuro: non solo sicurezza e degrado, ma lavoro e la pesante crisi socio-economica che stringe sempre più le famiglie del ceto medio-basso.

A questi problemi la sinistra livornese risponde occupandosi di correggere la sessualità dei bambini. Carriere alias, bagni neutri nelle scuole, educazione sessuale ai bambini delle scuole elementari, quella di certi consiglieri comunali sembra una vera e propria fissazione psicologica.

Cari colleghi consiglieri, la salute sessuale dei bambini non ha bisogno di essere “curata”. Si pensi ad aiutare le famiglie livornesi, invece che alla sessualità dei bambini”.