Perini (FdI): «Milioni buttati e scuola distrutta: ecco il capolavoro della Provincia»

3 Maggio 2025

La ristrutturazione della scuola “Calafati” è saltata. Punto.

Uno dei plessi più importanti perso per colpa di una gestione disastrosa targata PD; quelli che oggi vanno in piazza a dare lezioni al governo sull’istruzione mentre devastano la scuola pubblica con la loro incompetenza.

Il progetto da 3,4 milioni di euro, finanziato con il PNRR, prevedeva una completa ristrutturazione: “sarà la scuola più moderna e sostenibile del territorio”, diceva la Provincia di Livorno a settembre scorso. Invece Calafati non sarà un bel niente, perché la struttura è sventrata, i lavori sono fermi e il termine di marzo 2026 fissato dal PNRR è ormai alle porte.

Ancora una volta, i finanziamenti europei sono un’occasione sprecata. Invece di presentare progetti concreti per migliorare gli ambienti scolastici e ampliare gli spazi, la Provincia di Livorno si è persa in un progetto irrealizzabile.

I lavori si sono fermati inizialmente perché nell’area di cantiere vivevano gli ex custodi della scuola, che occupavano abusivamente l’appartamento di servizio da oltre 30 anni e rifiutavano di lasciarlo senza una soluzione abitativa alternativa. Un vero e proprio ricatto protratto per decenni e tollerato dal Comune, proprietario dell’edificio.

Solo dopo aver trovato loro una diversa sistemazione, i lavori sono ripresi per poi fermarsi nuovamente a causa di un problema progettuale. Un progetto pensato per adeguare la struttura dal punto di vista sismico si è dovuto arrestare per l’imprevisto ammaloramento del cemento armato. Come è possibile che, prima di presentare il progetto, non siano stati eseguiti sondaggi accurati per verificare lo stato della struttura?

Alla fine di questo totale fallimento, ai cittadini resta una scuola ridotta a uno scheletro e un finanziamento PNRR da restituire all’Unione Europea, attingendo dalle tasche dei contribuenti. Chi pagherà il conto di tanta incompetenza?

