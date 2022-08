Home

Perini (Lega): “chiedo aiuto agli abitanti della Guglia, facciamo come in via Bengasi”

25 Agosto 2022

“Domani sera, a partire dalle ore 21, sarò presente in via Giordano Bruno per raccogliere richieste di aiuto degli abitanti della Guglia.

Alla Guglia tanti chiedono un intervento per ristabilire un minimo di legalità, simile a quello condotto pochi mesi fa in via Bengasi. Da parte mia c’è la massima disponibilità a sostenere la causa dei cittadini che si sentono abbandonati dalle Istituzioni. Per la situazione di via Bengasi mi sono impegnato in prima persona e, dopo le mie segnalazioni; è scattata un’operazione coordinata tra Comune, Casalp e Questura nei confronti di chi vive fuori dalle regole e dalle leggi. Sottolineo che, in quel contesto, le mie segnalazioni sono partite dalle richieste di aiuto e dalle informazioni che ho ricevuto dai residenti dei blocchi popolari.

Spesso i cittadini sono diffidenti nel segnalare alle autorità le situazioni di illegalità, scoraggiati anche dalle tempistiche e dai meccanismi farraginosi delle nostre normative. Ma il ruolo di un Consigliere Comunale è anche quello di fare da tramite tra i cittadini e le Istituzioni, contribuendo a superare il muro di diffidenza eretto nei confronti del sistema.

Domani sera al gazebo della Lega in via Giordano Bruno, organizzato prima degli ultimi tragici fatti avvenuti, sarò presente proprio per raccogliere le segnalazioni di pericolo e illegalità. L’invito che rivolgo ai cittadini è quello di venirci a trovare, disponibili a offrire lo stesso aiuto anche per la zona della Guglia.”

