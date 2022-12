Home

Perini (Lega): “ll sindaco è più occupato a sgomberare le critiche su Facebook che a sgomberare i rifiuti?”

2 Dicembre 2022

Livorno 2 dicembre 2022

A seguito del comunicato stampa pervenuto dal Comune di Livorno e pubblicato anche sul sito del Comune riguardante la pulizia di Barriera Garibaldi dove al suo interno vi è riportato un intervento di Acchiapparifiuti, riceviamo e pubblichiamo la lettera del consigliere comunale Alessandro Perini. Il consigliere della Lega scrive una lettera ad Acchiapparifiuti

Il testo della lettera di Perini:

“Ad Acchiapparifiuti va il ringraziamento di tutta la città per l’opera volontaristica che portano avanti. Ma è doveroso riconoscere che siamo davanti ad un paradosso logico,

infatti, se a Livorno ci fossero un’amministrazione e una azienda partecipata dei rifiuti efficienti, non ci sarebbe bisogno di questa associazione per ripulire la città.

L’intervento di pulizia dei Vecchi Bagni Pubblici alla Guglia ha riguardato, infatti, la rimozione di rifiuti abbandonati lì da anni, non certo da ieri.

Qual è il migliore modo per ringraziare questa associazione per ciò che fa?

È quello di vedere un’amministrazione comunale e un’Aamps più efficienti riguardo al decoro della città.

In questo quadro di incompetenze e inefficienze, è assolutamente comprensibile l’amaro sfogo del sig. Sergio Giovannini, presidente di Acchiapparifiuti.

Secondo un post pubblicato sulla pagina Facebook “Acchiapparifiuti”, a firma S.G viene chiarito che i volontari sono stati costretti a intervenire «perchè dopo la nostra denuncia il comune non ha mosso un dito».

Come è vero che il Comune “non muove un dito” per risolvere i problemi di decoro, è altrettanto vero che Salvetti è molto attento a cosa viene scritto sui social dagli avversari politici.

Così l’occhiuto Comune ha stilato un comunicato assai fantasioso che ribalta completamente la pubblica denuncia a firma di S.G.

Allora mi chiedo, come mai, nel comunicato stampa del Comune, il sig. S.G è passato dall’accusare il Comune di non muovere un dito, “allo stracciarsi (spontaneamente) le vesti” in difesa dell’ottima collaborazione tra Acchiapparifiuti e sindaco?

Non è che il sindaco è più occupato a sgomberare le critiche su Facebook che a sgomberare i rifiuti?”

