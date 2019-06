Home

29 giugno 2019

Perini (Lega) sui 4 milioni di euro che Rossi vuole destinare ai migranti

"Soldi presi dalle tasche dei toscani per aggirare la legge Salvini"

Livorno – “Il Presidente della Toscana, Enrico Rossi, e l’Assessore all’immigrazione hanno annunciato che a breve la Regione stanzierà 4 milioni di euro in favore degli immigrati “abbandonati”(come dice Rossi) dalla Legge Salvini. Ancora una volta Rossi ed il Partito Democratico non si lasciano sfuggire l’occasione per piegare il proprio ruolo istituzionale per meri scopi politici. Il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega e da Matteo Salvini ha dato risposta a quanto chiesto dagli italiani: mettere fine al business dell’immigrazione. Lo stanziamento di questi 4 milioni presi dalle tasche dei toscani è il tentativo di aggirare il Decreto Sicurezza, voluto dalla Lega e da Matteo Salvini su mandato degli italiani. Come alibi Rossi fa un vero e proprio terrorismo psicologico, quello di cui tanto ci accusano, delineando realtà future che non si realizzeranno perché le Istituzioni hanno gli strumenti per gestire ed attuare il decreto in questione.

Rossi dovrebbe, quindi, abbandonare le sue ideologie per discuterle nelle sezioni ormai deserte del Partito Democratico e, per una volta, ricordarsi di ricoprire il proprio ruolo con rispetto per le Istituzioni.

Rossi impari ad impiegare al meglio il denaro dei contribuenti ed il miglior modo è pensare alle tantissime famiglie toscane in difficoltà invece di cercare di rinverdire quello dell’immigrazione, ormai fiaccato dal provvedimento del Ministro dell’interno.

Nelle prossime ore presenterò un’ interpellanza al Sindaco sull’argomento per sapere se Salvetti intenderà aderire a questa iniziativa e se intenderà amministrare Livorno come Comune della Repubblica italiana o, sulla scia di Enrico Rossi, come fosse una Repubblica autonoma”.

Alessandro Perini, Consigliere comunale gruppo Lega Livorno.