28 Maggio 2021

Perini: “Pedonalizzazione di Borgo, con la Lega al fianco dei cittadini Salvetti batte la ritirata”

Livorno 28 maggio 2021

Il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini in merito alla pedonalizzazione di Borgo Cappuccini:

“Pedonalizzazione di Borgo, con la Lega al fianco dei cittadini Salvetti batte la ritirata”.

“L’attuale amministrazione è rimasta disorientata dalla reazione dei cittadini davanti alle proprie scellerate scelte.

Così, in mezzo ad una pioggia selvaggia di piste ciclabili e aree pedonali su tutta la città, registriamo il primo dietrofront.

Non è bastato mandare l’assessore Cepparello nei panni di un’improbabile edizione moderna di Giovanna D’Arco nel tentativo di dividere il fronte della protesta tra destra e sinistra per delegittimare il sottoscritto mentre portavo avanti gli interessi dei cittadini.

Il fronte del NO è rimasto unito perché in gioco c’era la qualità della vita dei residenti e la sopravvivenza della attività commerciali.

Ora non possiamo fermarci, non abbiamo ancora vinto; la battaglia si sposta in altre zone, dove gli effetti di scelte prive di visione e studi sarebbero devastanti per Livorno. Salvetti, Cepparello e PD riproveranno a dividere il fronte delle proteste, continuando a parlare di destra e sinistra, ma qua c’è in ballo la qualità della vita di tutti noi e non l’appartenenza politica.

Basta guardare cosa hanno prodotto fin’ora gli interventi di questa politica sgangherata, con soluzioni fintamente ambientaliste da un tanto al chilo.

La resistenza nata nel quartiere di Borgo Cappuccini ha segnato un solco e dato vita ad un precedente importante: la sfiducia verso il PD ha portato cittadini e comitati a rivolgersi direttamente alla Lega per essere difesi e rappresentati.

La battaglia continua e là dove ci verrà chiesto di essere presenti, noi ci saremo.”

