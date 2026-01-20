Home

Cronaca

Perini:” Salvetti ha perso il controllo, disposto a lasciarmi alle spalle la vicenda se si scusa”

Cronaca

20 Gennaio 2026

Perini:” Salvetti ha perso il controllo, disposto a lasciarmi alle spalle la vicenda se si scusa”

Livorno 20 gennaio 2026 Perini:” Salvetti ha perso il controllo, disposto a lasciarmi alle spalle la vicenda se si scusa”

La tensione è salita al termine della seduta della Sesta Commissione Consiliare “Vivibilità urbana”, riunitasi nella mattinata di lunedì 19 gennaio 2026, quando un acceso confronto ha coinvolto il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il consigliere comunale Alessandro Perini.

La Commissione, convocata alle ore 9.00 dalla presidente Denise Bertozzi e trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma istituzionale ConsigliCloud, era chiamata a discutere l’interpellanza urgente presentata dai consiglieri Perini e Amadio sull’istituzione di presidi delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale nel quartiere Venezia, nella fascia oraria notturna compresa tra l’una e le cinque.

Un tema delicato, legato alla sicurezza e alla vivibilità urbana, che ha animato il dibattito politico e che, una volta chiusi i lavori formali della Commissione e la diretta video; ha lasciato spazio a un duro scambio di posizioni tra il primo cittadino e il rappresentante di Fratelli d’Italia.

Il racconto dei fatti e la posizione del consigliere comunale FdI Alessandro Perini:

“Sono rimasto sconcertato dal comportamento del sindaco al termine della commissione consiliare di oggi, convocata per discutere una mia interpellanza sulla mala movida e sulla sicurezza in città.

Conclusa la seduta, il sindaco mi ha attaccato sul piano personale in modo del tutto gratuito e fuori da ogni legittimo confronto politico, arrivando a definirmi “criminogeno” per via di querele ricevute in passato nell’esercizio della mia attività politica, con l’evidente intento di assimilarmi a un criminale. Ha inoltre parlato di presunte condanne per rissa, circostanza completamente falsa e gravemente lesiva della mia immagine e della mia onorabilità.

Alla mia replica, il sindaco ha perso il controllo, lanciandosi verso il mio banco e venendomi letteralmente sul viso, come fanno i calciatori che litigano in campo, in maniera intimidatoria e cercando lo scontro fisico. Un comportamento inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto democratico. Salvetti continua a confondere il Consiglio comunale per il gabbione.

Quando si parla di sicurezza e dei problemi reali della città, il sindaco va fuori controllo.

Se il sindaco vorrà scusarsi, sono disponibile a lasciarmi alle spalle questa brutta vicenda. In caso contrario, mi vedrò costretto a tutelarmi nelle sedi opportune, perché l’aggressione verbale e fisica a un consigliere comunale è un fatto grave che non può essere ignorato”.

Leggi anche le dichiarazioni sui fatti del sindaco di Livorno Luca Salvetti, clicca qui

Perini:” Salvetti ha perso il controllo, disposto a lasciarmi alle spalle la vicenda se si scusa”