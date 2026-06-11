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Perini: “Salvetti non ha schiantato nessuno, l’opposizione seria non è salire sul palco a cantare con il sindaco”

Cronaca

11 Giugno 2026

Perini: “Salvetti non ha schiantato nessuno, l’opposizione seria non è salire sul palco a cantare con il sindaco”

Livorno 11 giugno 2026 Perini: “Salvetti non ha schiantato nessuno, l’opposizione seria non è salire sul palco a cantare con il sindaco”

Livorno, Perini replica a Salvetti: “Non ha schiantato nessuno. Continuerò a fare un’opposizione seria e concreta”

Non si è fatta attendere la replica del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini alle dichiarazioni del sindaco Luca Salvetti, che durante la conferenza stampa di bilancio del secondo anno del suo secondo mandato aveva affermato che il lavoro della maggioranza aveva “praticamente schiantato le opposizioni in consiglio comunale”.

Parole che Perini respinge con decisione, rivendicando il proprio ruolo di opposizione e il lavoro svolto in questi anni tra le questioni cittadine.

«Salvetti dice che ha schiantato l’opposizione di centrodestra. State tranquilli perché Salvetti non ha schiantato proprio nessuno», afferma il consigliere di Fratelli d’Italia. «Io continuerò a fare la stessa opposizione fatta in questi anni, come è successo in piazza Garibaldi dove il sindaco diceva che andava tutto bene, poi è successo di tutto e, come succede tutte le volte che voi mi chiamate, io vengo e lui corre per intervenire a risolvere i problemi perché se no fa brutta figura».

Perini rivendica un modo di fare opposizione basato sulla presenza sul territorio e sull’attenzione alle segnalazioni dei cittadini. «A noi interessa questa opposizione, quella fatta di piccoli risultati, non di complimenti e pacche sulle spalle da parte del sindaco».

Nel suo intervento il consigliere chiama in causa anche il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Guarducci. «Se poi a Salvetti piace di più l’opposizione che fa il consigliere Guarducci, questo è un altro discorso. Fa parte di quelle fusioni politiche che i due si scambiano ormai da tanto tempo».

Da qui un ulteriore passaggio dai toni decisamente politici: «Se poi l’opposizione seria è quella che si fa salendo sul palco e cantando e ballando insieme al sindaco, beh allora mi scuserete ma io preferisco altro».

Perini torna poi sulle recenti evoluzioni interne al centrodestra cittadino: «Che Guarducci non sia stato un incidente di percorso del centrodestra si è comunque chiarito nel momento in cui Guarducci stesso ha detto che va nel centrosinistra, che esce dalla coalizione di centrodestra. È un percorso evidente».

Il consigliere di Fratelli d’Italia replica infine anche a un altro passaggio del sindaco. «Se, come dice Salvetti, ci sono anche altri traditori nel centrodestra, io questo non lo so, non so che dirvi. Posso solo dirvi che io sto dove sono e continuerò a fare quello che faccio: essere al vostro fianco».

La conclusione è affidata a una battuta che Perini trasforma in una rivendicazione politica: «Ringrazio sempre Salvetti perché mi ha fatto un gran complimento, perché io l’opposizione seria sul palco a cantare e ballare insieme a lui preferisco non starci».

Un botta e risposta che conferma il clima di forte contrapposizione politica a Palazzo Civico, soprattutto sul ruolo e sull’efficacia dell’azione delle opposizioni dopo le affermazioni del primo cittadino nel corso del resoconto di metà mandato.