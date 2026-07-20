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Perini: “Spacciatore armato semina il panico, fuori dalle case popolari” e pubblica il video

Cronaca

20 Luglio 2026

Perini: “Spacciatore armato semina il panico, fuori dalle case popolari” e pubblica il video

Livorno 20 luglio 2026 Perini: “Spacciatore armato semina il panico, fuori dalle case popolari”

Video sui social, Perini (FdI): “Spacciatore armato semina il panico”. Chiesta l’applicazione delle regole sulle case popolari

Il consigliere comunale pubblica un filmato e attacca il Comune: “Se sei un criminale e turbi la quiete, allora ti levo la casa”. Nel video si vede una lite in strada e un uomo che impugna un oggetto che appare simile a una pistola

Il video pubblicato sui social dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla gestione degli alloggi popolari a Livorno.

A corredo delle immagini, Perini scrive:

“SPACCIATORE ARMATO SEMINA IL PANICO.

Fuori questa feccia dalle case popolari. Ecco a chi dà le case popolari il Comune di Livorno: stranieri spacciatori e italiane drogate come mogli. Questa gentaglia terrorizza tutto il vicinato, famiglie per bene e anziani indifesi vivono nella paura.

La soluzione è più semplice: far rispettare le REGOLE delle case popolari. Se sei un criminale e turbi la quiete, allora ti levo la casa.

Su questo combatto da anni una battaglia di legalità, ma il Comune di Livorno continua a dare le case a questa feccia.”

Nel filmato condiviso dal consigliere si osserva una lite tra quattro persone in strada, due uomini e due donne. Le ragioni del confronto non sono desumibili dalle immagini.

All’inizio del video sono visibili tre persone, due uomini e una donna. Poco dopo, dall’interno dell’area condominiale esce di corsa un quarto uomo che impugna un oggetto che, dalle immagini, sembra essere una pistola, senza che sia possibile stabilirne con certezza la natura.

Le due donne si posizionano repentinamente davanti l’uomo armato. Una delle due donne lancia quindi un oggetto che sembra colpire l’uomo che impugna quello che appare essere l’arma.

Successivamente l’uomo disarmato si posiziona davanti alle due donne, come a proteggerle, mentre l’altro uomo armato indietreggia. Durante la ritirata, le due donne aprono alcuni mastelli dei rifiuti presenti lungo la strada, recuperano rapidamente alcuni oggetti e li scagliano verso l’uomo armato, che infine si allontana uscendo dall’inquadratura. A quel punto il video termina.

Nel post, Perini collega l’episodio alla questione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sostenendo che occorre applicare con maggiore rigore le norme che disciplinano la permanenza nelle case popolari nei confronti di chi si rende responsabile di comportamenti criminosi o che compromettono la convivenza civile.

L’episodio rilancia così il confronto politico sul tema della sicurezza e della gestione del patrimonio Erp, argomento sul quale il consigliere di Fratelli d’Italia interviene da tempo chiedendo provvedimenti più incisivi nei confronti degli assegnatari che violano le regole.