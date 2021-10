Home

Perini su l’operato di Raspanti, “vivevano in Francia e sono arrivati a Livorno per ricevere una casa dall’assessore”

2 Ottobre 2021

Livorno 2 ottobre 2021

Il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini attacca l’assessore al sociale Andrea Raspanti per la gestione della vicenda dei Rom che vivevano nell’ex parcheggio di viale della Libertà

“Ai rom il Comune di Livorno trova casa in poche settimane, i livornesi, invece, aspettano per anni.

Alla famiglia di nomadi è bastato arrivare in camper dalla Francia e piazzarsi dentro il parcheggio di viale della Libertà per ottenere tutte le amorevoli premure dell’amministrazione comunale. In poche settimane hanno avuto un alloggio grazie alla collaborazione tra Comune ed un ente religioso e, a breve, avranno la casa popolare vera e propria.

In questi anni da Consigliere Comunale mi sono trovato ad affrontare le situazioni più varie: famiglie senza un tetto che dormono in macchina, anziani soli e disabili senza assistenza. Posso testimoniare che, normalmente, per avere un valido aiuto dal Comune ci vogliono anni e anni.

Questi nomadi non hanno alcun legame con la città, vivevano in Francia e sono arrivati a Livorno giusto per ricevere una casa dall’assessore Raspanti.

Devo ammettere che hanno avuto ragione a puntare sul buon cuore di Raspanti, ma; fare passare avanti ai livornesi il primo che passa in città, crea un pericoloso precedente.

Rischiamo di attirare i “turisti della casa popolare”. Questo metterebbe ancora più in difficoltà quel poco di wellfare che abbiamo.

Di livornesi che aspettano una casa ce ne sono a centinaia. L’assessore si impegna a sistemarli tutti nel giro di poche settimane o questo di oggi rimane un miracolo isolato di Raspanti?”

