18 Gennaio 2022

Livorno 18 gennaio 2022

Perini: “telecamere ZTL al mercato? Il PD vuole finire di uccidere il piccolo commercio”

“Chiudere la zona del Mercato delle Vettovaglie con le telecamere della ZTL è il modo migliore per strozzare definitivamente il commercio del centro città.

Quello che serve è rivedere il sistema della sosta, per rendere più accessibile l’area a tutti.

Invece, anche questa volta, la proposta dell’assessore Cepparello va in direzione perfettamente contraria rispetto alle esigenze della città.

Il Mercato delle Vettovaglie ha un fascino pressoché unico, mentre il mercato di piazza Cavallotti e di via Buontalenti sono realtà che nelle città italiane vanno scomparendo.

Sono tutti luoghi della tradizione livornese che meritano di essere conosciuti e che vanno mantenuti vivi; per farlo vanno resi più accessibili ai livornesi e a chi viene da fuori città.

La morte del piccolo commercio e la desertificazione trasformano il centro da zona piena di vita e colori a zona di criminalità.

Lo vediamo in via Grande, dove i fondi sfitti e i negozi chiusi sono già moltissimi, e lo stiamo vedendo in via Buontalenti con i fatti di violenza accaduti.

Salvetti pensi, piuttosto, a mettere le telecamere che ha promesso per controllare i criminali.

La proposta dell’assessore alla Mobilità è coerente con le politiche che da sempre porta avanti il PD: rendere inaccessibile il centro e far morire il piccolo commercio a vantaggio dei grandi supermercati.

Come Lega siamo, invece, radicalmente contrari all’iniziativa dell’amministrazione comunale. In questi giorni incontreremo i rappresentanti del settore e presenteremo un apposito atto in Consiglio Comunale.”

Alessandro Perini, Consigliere comunale Lega e Capogruppo in Consiglio provinciale

