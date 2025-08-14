Home

14 Agosto 2025

Livorno 14 agosto 2024 Periodo di Ferragosto, gli orari di biblioteche, musei e uffici comunali

Tutte le sedi cittadine della Biblioteca Labronica “Francesco Domenico Guerrazzi” resteranno chiuse domani, giovedì 14 agosto, per la consueta disinfestazione annuale, e venerdì 15 agosto per la festività di Ferragosto.

Sabato 16 agosto le biblioteche comunali saranno regolarmente aperte (solo al mattino, come da orario previsto per la prima metà di agosto). Da lunedì 18 agosto le biblioteche comunali riprenderanno il consueto orario, con apertura anche nel pomeriggio.

Venerdì 15 agosto il Museo della Città (Bottini dell’Olio) sarà regolarmente aperto dalle ore 10 alle ore 19, mentre sarà chiuso il Museo Mediceo presso i Granai di Villa Mimbelli.

Entrambi i musei saranno aperti sabato 16 e domenica 17 agosto, con i consueti orari, e cioè 10-19 per il Museo della Città, 10-13 e 16-19 per il Museo Mediceo (quest’ultimo apre abitualmente solo il venerdì, il sabato e la domenica).

Ricordiamo che il Museo civico Giovanni Fattori di Villa Mimbelli è momentaneamente chiuso al pubblico per consentire l’allestimento della prossima mostra.

Si ricorda inoltre che per tutto il mese di agosto la maggior parte degli uffici comunali sono chiusi al pubblico in orario pomeridiano, nei giorni previsti per ciascun ufficio.