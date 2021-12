Home

Cronaca

Periodo natalizio: Autobus, bike sharing e parcheggio gratis. I giorni e gli orari per non sbagliare

Cronaca

6 Dicembre 2021

Periodo natalizio: Autobus, bike sharing e parcheggio gratis. I giorni e gli orari per non sbagliare

Gratis il bike sharing e agevolazioni per parcheggiare all’Odeon

Bus gratuiti nel periodo prenatalizio

Nei giorni 8-12-19-24 dicembre (tutto il giorno) e 11-18 dicembre (dalle 15.30)

Livorno, 6 dicembre 2021

Bus e bike sharing gratuiti e agevolazioni per parcheggiare all’ex Odeon: sono alcune delle iniziative messe in campo dal Comune di Livorno per implementare la mobilità sostenibile e facilitare lo shopping natalizio nel centro cittadino.

In sintesi:

– Autobus gratuito, offerto dal Comune di Livorno, in collaborazione con Autolinee Toscane, nei giorni 8-12-19-24 dicembre (tutto il giorno) e

11-18 dicembre (dalle 15.30)

– Bike sharing gratuito dall’8 al 24 dicembre, offerto da Tirrenica Mobilità;

– Prima ora gratuita al parcheggio Ex Odeon, dall’8 al 24 dicembre, offerto da Spil

“Abbiamo pensato – dichiara l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – ad una serie di iniziative per aiutare i livornesi che vogliono godersi il centro nel periodo natalizio, sia per fare acquisti che per partecipare ai tanti eventi sul territorio.

Autobus e bici gratis saranno i mezzi ideali per lasciare a casa lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio.

Chi ha invece bisogno della macchina, potrà parcheggiare gratis per un’ora nel centralissimo parcheggio Odeon.

Ci auguriamo che questo scoraggi la sosta selvaggia, che rende la città meno accessibile a tutti, più pericolosa e disordinata.

Ringrazio Autolinee Toscane, che ha dimostrato massimo spirito di collaborazione nell’organizzazione di questa iniziativa.

E ringrazio anche Spil e Tirrenica Mobilità che hanno accettato volentieri di fare questo bel regalo alla città”.

“Complimenti al Comune di Livorno – è il commento di Gianni Bechelli, presidente di AT – Offrire il bus gratis nei giorni prefestivi e festivi è una scelta giusta.

Autolinee Toscane collabora volentieri a questa iniziativa dell’Amministrazione perché è un modo efficace per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e favorire una mobilità sostenibile.

Questo è anche il nostro obiettivo che perseguiremo anticipando il rinnovo del parco mezzi con bus più ecologici.

L’iniziativa del Comune è dunque una scelta lungimirante – conclude Bechelli – ringrazio per questo il sindaco Luca Salvetti e l’assessora Giovanna Cepparello”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin