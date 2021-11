Home

4 Novembre 2021

Perla torna in mare dopo 9 mesi, la tartaruga fu trovata impigliata nelle reti

Perla pronta a tornare in mare dopo 9 mesi

Domani alle 11 il rilascio della tartaruga Caretta caretta

San Vincenzo (Livorno), 4 novembre 2021

A distanza di circa 9 mesi Perla tornerà in mare. È previsto infatti per domani alle 11, a San Vincenzo, nel tratto di spiaggia in prossimità del bagno La Perla, il rilascio di un giovane esemplare di tartaruga Caretta caretta che nel

febbraio scorso venne ritrovato dopo una mareggiata impigliato tra lenze e reti.

L’immediata segnalazione da parte di alcuni cittadini consentì al personale della delegazione di spiaggia di San Vincenzo di intervenire tempestivamente per mettere in salvo l’animale.

Domani, dunque, a distanza di mesi, Perla – chiamata così in riferimento proprio alla località dove è stata ritrovata – tornerà in acqua rientrando nel suo habitat naturale dalla spiaggia dove l’11 febbraio scorso è stata salvata.

Soccorsa tempestivamente grazie all’attivazione di una rete di pronto intervento che fa capo all’Osservatorio Toscano per la Biodiversità di Regione Toscana e trasferita su disposizione di Arpat settore mare all’Acquario di Livorno, Centro Recupero e Riabilitazione per Tartarughe Marine.

Al rilascio – condizioni meteo permettendo – previsto per le 11 e organizzato dal Comune di San Vincenzo in collaborazione con Acquario di Livorno, Arpat e Capitaneria di porto, parteciperanno anche i bambini di tre classi della scuola primaria dell’Istituto comprensivo Mascagni di San Vincenzo.

