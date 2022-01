Home

Personale Aamps decimato dal covid, come cambia momentaneamente la raccolta

20 Gennaio 2022

Livorno 20 gennaio 2022

AAMPS informa di avere registrato un significativo aumento del numero di assenze nella propria forza lavoro a causa della diffusione del virus covid-19 e di trovarsi costretta ad intervenire con la momentanea riduzione del servizio di raccolta.

Pur confermando gli itinerari per la vuotatura dei contenitori delle frazioni organico, carta-cartone, multimateriale e indifferenziato, a partire da oggi giovedì 20 gennaio 2022 la raccolta degli imballaggi in vetro alle utenze domestiche risulterà quindicinale (anziché settimanale) nei giorni/orari indicati dal calendario ma con le seguenti frequenze suddivise per aree:

venerdì 21 gennaio: Livorno nord

martedì 25 gennaio: Sant’Jacopo-Marradi

giovedì 27 gennaio: Livorno Sud

venerdì 28 gennaio: Picchianti – Porta a Terra

sabato 19 gennaio: Livorno Est

lunedì 31 gennaio: Ardenza – La Rosa

mercoledì 2 febbraio: Vittoria-Stazione-Zola

venerdì 4 febbraio: Livorno Nord

Dove presenti i cittadini potranno continuare ad utilizzare i contenitori stradali a “campana”.

Ci scusiamo per il momentaneo disagio che potrà essere arrecato, con l’auspicio che quanto prima possano ricrearsi i presupposti per erogare nuovamente i servizi senza alcuna restrizione.

Per informazioni: 800031266 (da rete fissa), 0586416350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, pagina facebook (“AAMPS Livorno”).

