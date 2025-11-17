Personale non formato, denunciato titolare di bar tavola calda
Livorno 17 novembre 2025 Personale non formato, denunciato titolare di bar tavola calda
Prosegue l’impegno dei Carabinieri di Livorno nella prevenzione e repressione delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Ardenza, al termine di attività ispettive condotte in alcuni esercizi commerciali del capoluogo, hanno riscontrato irregolarità nella normativa di settore a carico del titolare di un esercizio pubblico, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno.
In particolare, i carabinieri hanno rilevato che un 40enne gestore di un bar/tavola calda di Livorno non avrebbe provveduto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 relativo alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.
Oltre al deferimento in stato di libertà, sono state elevate sanzioni per un importo di quasi 2.000 euro.