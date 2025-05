Home

Persone bloccate a terra da forze dell’ordine in Garibaldi, Perini: “La solita lite, questa è la quotidianità del quartiere”

1 Maggio 2025

Livorno 1 maggio 2025

Ancora tensione in piazza Garibaldi: forze dell’ordine bloccano persone a terra. Perini (FdI): “La solita lite, questa è la quotidianità del quartiere”

Un ennesimo episodio di tensione nel quartiere Garibaldi, dove nella sera di ieri, 30 aprile, alcuni passanti hanno assistito a un nuovo intervento congiunto di polizia e carabinieri. Alcune persone sono state viste bloccate a terra dagli agenti, probabilmente dopo una lite scoppiata nella piazza, ormai teatro ricorrente di episodi di questo tipo.

Un video dell’intervento è stato pubblicato sui social dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che ha accompagnato le immagini con un commento breve ma incisivo: “La solita lite in piazza Garibaldi, questa è la quotidianità del quartiere.”

Le parole di Perini fotografano una realtà che, al di là del tono utilizzato, richiama l’attenzione su una problematica ormai strutturale della zona: l’insicurezza percepita, le risse frequenti e la necessità costante dell’intervento delle forze dell’ordine.

Il suo commento, tuttavia, appare anche come un’accusa implicita all’attuale gestione della sicurezza urbana e al mancato recupero sociale di una piazza che, nonostante gli interventi di riqualificazione fisica, fatica a scrollarsi di dosso l’immagine di area problematica. “Quotidianità” è un termine che, in questo contesto, lascia poco spazio alla speranza: trasmette la rassegnazione a una situazione diventata normalità, dove l’eccezione è ormai il vivere tranquillo, e non l’intervento della polizia.

La questione solleva ancora una volta interrogativi su quale strategia l’amministrazione intenda adottare per restituire serenità al quartiere e rispondere concretamente alle esigenze dei residenti, molti dei quali da tempo chiedono una presenza costante e strutturata delle istituzioni, non solo in termini repressivi ma anche sul fronte dell’inclusione sociale e del presidio del territorio.

