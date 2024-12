Cronaca

18 Dicembre 2024

Livorno 18 dicembre 2024 Persone con disabilità: pubblicato avviso per i contributi a favore della mobilità e dell’autonomia. Domande entro il 10 febbraio 2025

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che è stato pubblicato l’avviso relativo alla legge regionale toscana numero 81 del 2017 per gli interventi a favore della mobilità individuale e dell’autonomia personale delle persone con disabilità.

L’avviso riguarda contributi economici destinati a sostenere le spese effettuate per l’acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modifica degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.

I contributi regionali sono destinati alle persone con disabilità o ai genitori o componenti del nucleo familiare della persona disabile per coprire le spese sostenute nelle annualità 2023.

E’ possibile presentare domanda fino al 10 febbraio 2025.

Per accedere all’avviso e ai relativi moduli visitare, sul sito dell’Azienda USL Toscana centro, il link

https://www.uslcentro.toscana. it/index.php/avvisi/446-altri- avvisi/52618-avviso-pubblico- per-la-concessione-di- contributi-economici-l-r-t-81- 2017-interventi-atti-a- favorire-la-mobilita- individuale-e-l-autonomia- personale-delle-persone-con- disabilita-scadenza-ore-24-00- del-10-febbraio-2025

Per informazioni contattare il Centro Regionale Accessibilità ai seguenti recapiti: posta elettronica cra@regione.toscana.it: posta elettronica certificata centroregionale.accessibilita@ postacert.toscana.it; indirizzo piazza Ospedale 5, 59100, Prato; telefono 335 6984984.

L’avviso

Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici L.R.T. 81/2017- Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. Scadenza ore 24:00 del 10 febbraio 2025