Persone sui binari tra Quercianella e Livorno, ritardi e cancellazioni treni

22 Luglio 2024

Livorno 22 luglio 2024 – Persone sui binari tra Quercianella e Livorno, ritardi e cancellazioni treni

Aggiornamenti e impatti sui treni

Ferrovie dello Stato ha segnalato la presenza di persone non autorizzate lungo la linea ferroviaria tra Quercianella e Livorno, causando cancellazioni e ritardi significativi. La situazione, inizialmente comunicata alle 12:24, ha visto un aggiornamento alle 14:42 con indicazioni sugli effetti sui servizi ferroviari.

Treni cancellati e alternative per i viaggiatori

I treni cancellati a causa dell’interruzione. Ecco i dettagli:

Treno 19458 (Piombino Mare – Campiglia Marittima) Stato : Cancellato.

Alternative: I viaggiatori possono utilizzare il treno 19460. Treno 19475 (Pisa Centrale – Piombino Mare) Stato : Cancellato.

Alternative: I viaggiatori possono utilizzare i treni 19421 e 19453. Treno 19434 (Campiglia Marittima – Pisa Centrale) Stato : Cancellato.

Alternative: I viaggiatori possono utilizzare i treni 4134 o 19418.

Ritardi significativi

Oltre alle cancellazioni, alcuni treni hanno subito ritardi considerevoli:

Treno 4027 (Firenze Santa Maria Novella – Grosseto) Stato : Viaggia con un ritardo di 94 minuti.



Gestione dell’emergenza

Ferrovie dello Stato sta lavorando per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, in collaborazione con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale. Le forze dell’ordine sono al lavoro cercare le persone non autorizzate e ripristinare la normale circolazione ferroviaria.

I passeggeri sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui canali ufficiali di Ferrovie dello Stato e a pianificare eventuali itinerari alternativi in base alle indicazioni fornite. Si raccomanda di prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e di verificare gli aggiornamenti sui ritardi e sulle cancellazioni prima di partire.

Questo evento sottolinea l’importanza di mantenere la sicurezza lungo le linee ferroviarie e di rispettare le aree interdette per evitare incidenti e disservizi. Ferrovie dello Stato si scusa per gli inconvenienti causati e ringrazia i viaggiatori per la loro comprensione e collaborazione durante questo periodo di interruzione.