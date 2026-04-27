Home

Sport

Perullo Volley Livorno: epilogo amaro per le gialloblù, la sconfitta di Pontedera condanna Melosi e compagne alla retrocessione

Sport

27 Aprile 2026

Perullo Volley Livorno: epilogo amaro per le gialloblù, la sconfitta di Pontedera condanna Melosi e compagne alla retrocessione

Livorno 27 aprile 2026 Perullo Volley Livorno: epilogo amaro per le gialloblù, la sconfitta di Pontedera condanna Melosi e compagne alla retrocessione

Sconfitta e retrocessione. Al PalaZoli di Pontedera arriva il verdetto più difficile da mandar giù per la Perullo Volley Livorno. L’Ambra Cavallini supera in tre set le gialloblù di coach D’Alesio (26-24, 25-15, 25-18) spegnendo le ultime residue speranze della Perullo Volley Livorno di poter accedere ai playout. A due giornate dalla fine del campionato, infatti, Melosi e compagne sono a -11 dalla quartultima posizione, una distanza troppo ampia per essere colmata. L’epilogo più amaro per una stagione che spesso e volentieri è stata fin troppo sfortunata per le livornesi.

Nel posticipo della domenica pomeriggio, la partita comincia subito male per la Perullo Volley Livorno. Le gialloblù tengono il ritmo delle avversarie solo per pochi punti (6-6). Non appena la Perullo Volley Livorno va in difficoltà, l’Ambra Cavallini ne approfitta per scappare via. Sul 17-9 per Pontedera, il copione cambia all’improvviso. Coach D’Alesio mette mano al suo sestetto, fa un paio di cambi e la Perullo Volley Livorno si accende. Le gialloblù arrivano addirittura a mettere la testa avanti sul 22-21. Purtroppo, però, la Perullo Volley Livorno non riesce a completare l’opera, il set va ai vantaggi e in volata a spuntarla è l’Ambra Cavallini (26-24).

Al rientro in campo, sono ancora le pontederesi a fare la voce grossa. La Perullo Volley Livorno perde rapidamente la scia delle avversarie (12-7). L’Ambra Cavallini stavolta non fa sconti, tiene sempre entrambe le mani sul volante senza concedere spazi di manovra alle gialloblù fino al 25-15 che manda in archivio anche il secondo set.

Dopo un avvio shock in favore delle pontederesi (6-0), nel terzo parziale la Perullo Volley Livorno torna in un paio di occasioni a contatto con l’Ambra Cavallini (prima 9-8 e poi 14-13 dopo essere state sotto 14-10). Le padrone di casa accelerano di nuovo, il serbatoio della Perullo Volley Livorno va in riserva e l’Ambra Cavallini porta a casa l’intera posta in palio mettendo a terra il pallone del 25-18 che chiude definitivamente i giochi.