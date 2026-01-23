Home

23 Gennaio 2026

Rosignano Marittimo (Livorno) 23 gennaio 2026 Pesca anguille con una rete, 2000 euro di multa a un 70enne

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, al fine di contrastare fenomeni di pesca illegale nelle acque interne, hanno eseguito un’attività di controllo finalizzata al contrasto del bracconaggio ittico.

I militari hanno sorpreso un uomo sulla settantina della zona nell’area del comune di Rosignano Marittimo, intento ad esercitare attività di pesca all’anguilla utilizzando attrezzatura vietata, consistente in una rete da pesca (cd. ripaiola).

Per l’utilizzo di questo strumento, teso alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, ne è conseguita una sanzione a carico dell’uomo per un importo pari ad euro 2.000, nonché il sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura utilizzata.

Controlli di settore dei Carabinieri Forestali continueranno su tutto il territorio provinciale al fine di preservare l’ittiofauna ed al contrasto del bracconaggio ittico.