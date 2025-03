Home

Pesca illegalmente nel fiume, multa da 2mila euro a un pensionato

2 Marzo 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 2 marzo 2025 Pesca illegalmente nel fiume, multa da 2mila euro a un pensionato

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Cecina, al fine di contrastare fenomeni di pesca illegale nelle acque interne, hanno eseguito un’attività di controllo finalizzata al contrasto del bracconaggio ittico. È in tale contesto che i militari hanno sorpreso un pensionato sulla settantina della zona nei pressi del fiume Fine in Località Steccaia del comune di Rosignano, intento ad esercitare attività di pesca utilizzando attrezzatura vietata, consistente in una rete da pesca (cd. ripaiola). Per l’utilizzo di questo strumento, teso alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge, ne è conseguita una sanzione a carico dell’uomo per un importo pari ad euro 2000, nonché il sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura utilizzata: una ripaiola, un setaccio e una bacinella di plastica.

Medesimi controlli dei Carabinieri Forestali continueranno su tutto il territorio provinciale al fine di preservare l’ittiofauna ed al contrasto del bracconaggio ittico.