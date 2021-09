Home

Pesca, Potenti-Viviani (Lega): “Sos pescatori, a Rosignano grave mancanza posti barca”

23 Settembre 2021

Rosignano (Livorno) 23 settembre 2021

I deputati Manfredi Potenti. eletto in Toscana, e Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura e Responsabile nazionale del Dipartimento pesca della Lega, sono intervenuti sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista il pescatore professionista Simone Sardone per annunciare un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

I parlamentari della Lega intendono far luce su una assurda situazione che vede il Comune di Rosignano Marittimo privo di una struttura dove sia consentito, per titolo concessorio, un idoneo stazionamento delle imbarcazioni da pesca.

“Chiediamo di conoscere se e quali provvedimenti intenda assumere il Ministero per garantire che la filiera della pesca non venga del tutto cancellata da una località marittima a causa di scelte di previsione urbanistica e concessoria del tutto sbagliate e che hanno penalizzato un settore nei confronti del quale la Comunità Europea ed il nostro Paese stanno rivolgendo risorse, attenzione e massimo sostegno, specie dopo la pandemia Covid-19”. “Dopo quella dell’allontanamento dei tre pescatori già presenti a Rosignano – hanno continuato Potenti e Viviani – la notizia apparsa sulla stampa che vede anche l’ultimo pescatore di Rosignano colpito da un pignoramento giudiziario sull’imbarcazione ci addolora. Non entrando nel merito della vicenda esecutiva, teniamo tuttavia a ricordarne l’assurda origine: un caso unico a livello nazionale che ha determinato per la nota località di Rosignano la scomparsa di tutti i pescatori professionisti autoctoni, che in ultimo erano almeno quattro e furono costretti ad allontanarsi in altre strutture.

L’unica realtà esistente ed idonea all’attracco nel comune di Rosignano Marittimo è il Porto Cala de Medici, una moderna e nota struttura a livello internazionale che tuttavia, pur esistendo una previsione comunale di una sezione per la pesca, non possiede un titolo idoneo da atto concessorio per garantire questo servizio né il Comune si è sino ad oggi attivato per poterlo garantire. Faremo quanto è possibile per vedere difesi i posti di lavoro derivanti dall’attività di pesca ed, anzi, incrementare questa bellissima attività, che consente di mantenere alto livello di enogastronomia della nostra costa.” E’ quanto dichiara i deputati della Lega-Salvini Premier Manfredi Potenti e Lorenzo Viviani.

